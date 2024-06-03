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Beykoz'da Mahalle Sakinleri Engürübağ Camii Lojmanını Protesto Etti

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Beykoz'da mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yaptırdığı Engürübağ Camii lojmanına, Süleymancılar cemaatinin çöktüğünü iddia ederek durumu protesto etti. Mahalle sakinleri, durumun düzeltilmesi ve binaların yönetiminin kendilerine verilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Beykoz'da mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yaptırdığı Engürübağ Camii lojmanına, Süleymancılar cemaatinin çöktüğünü iddia ederek durumu protesto etti.

Beykoz Çubuklu Mahallesi sakinleri, yaklaşık 30 yıl önce kendi imkanlarıyla Engürübağ Camii, imam hatip okulu, Kur'an kursu lojmanı yapmaya başladı ve büyük bir bölümünü tamamladı. Mahalleli ekonomik nedenlerle inşaat sürecini tamamlayamayınca finans arayışına girdi. İddiaya göre, finans kaynağı sağlayan, 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaat, imam hatip okulu ve kuran kursu olarak planlanan yeri öğrenci yurdu olarak kullanmaya başladı. Lojmanda da yine bu cemaate ait olan yurttaki personel ve görevliler kalmaya başladı. "Engürübağ Camii lojmanını istiyor", "Biz yaptık, lojman bizimdir", "Lojmanına dokunma" yazılı pankartlarla bir araya gelen mahalleli, durumu protesto etti. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi, binaların yönetiminin tekrar kendilerine verilmesi için yetkililerden yardım istedi.

"İyi niyetimizi kullanarak yönetimi ele geçirdiler"

Mahalleliler adına açıklama yapan Teoman Kabaoğlu, "30 yıl önce mahalle sakinlerinin gayretleriyle cami lojmanı ve imam hatip yurdu olarak inşasına başlanan yerde dönemin şartlarında yapım süreci yavaşlayınca mahalle sakinleri tarafından finans arayışına girildi. Bu durumu ve iyi niyetimizi kullanan bu çıkarcı grup önce derneğin yönetimini ele geçirdi. İmam hatip ve kuran kursu olarak planlanan yeri kendi mensuplarına ait kişiler yetiştirmek için talebe yurduna çevirdi.

"Bizim olanı geri istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Bahadır Bulanmış ise "20 yıldır burada hiçbir şey yapılmıyordu. Boyası, badanası, kamera sistemleri, elektriği her şeyi yaptırdık. Müezzinimizin buraya tayini çıktı. Lojmanımızda yer olsa müezzinimiz gelecek ama yer olmadığı için gelemiyor. Bizim tek derdimiz, bizim olanı biz geri istiyoruz. Burası Engürübağ halkının yaptığı bir lojmandı, biz onları geri istiyoruz. Bu arsalar Engürübağ halkının yeridir. Onların değildir. Bizim mahallemizden bir tane öğrenci yok. Hepsi yurt dışından ve dışarıdan gelen öğrenciler. Lojmanlarda da sadece kendi elemanları çalışıyor, biz lojmanlarımızı istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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