Beykoz'da gecekondunun çatısında yangın çıktı

Beykoz'da gecekondunun çatısında yangın

İSTANBUL - Beykoz'da akşam saatlerinde bir gecekondunun çatısında yangın çıktı . Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay 19.00 sularında Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle sokak üzerindeki bir gecekondunun çatısında yangın meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.