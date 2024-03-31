Beyin Kanaması Geçiren Yaşlı Vatandaş Oyunu Kullandı

Çanakkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, beyin kanaması nedeniyle operasyon geçiren Muhterem Sargın (82) sağlık ekipleri tarafından taşıma sedyeyle getirilerek oyunu kullandı.

Çanakkale'de saat 08.00 itibariyle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 440 bin 119 seçmen kurulan 1595 sandıkta oy kullanmak için sandıklarda oyunu kullanmaya başladı.

Kısa bir süre önce beyin kanaması geçiren Muhterem Sargın, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Gazi Orta Okulu'na getirildi. Sargın, sağlık ekiplerinin yardımıyla 1304 nolu sandıkta oyunu kullandı. - ÇANAKKALE