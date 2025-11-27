Haberler

Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı: 2 Ulusal Muhafız Hayatını Kaybetti

Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı: 2 Ulusal Muhafız Hayatını Kaybetti
ABD'nin başkenti Washington D.C.'de, Beyaz Saray yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız personelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonrası olay yeri güvenli hale getirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız personelinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının bilançosu netleşti. West Virginia Valisi Patrick Morrisey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, erken saatlerde silahlı saldırıya uğrayan West Virginia Ulusal Muhafızları'nın 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu cesur West Virginialılar, ülkeleri uğruna canlarını verdiler. Soruşturma devam ederken federal yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz" açıklamasında bulundu. Tüm West Virginia'nın saldırıya uğrayan Ulusal Muhafız personelinin aileleri, sevdikleri ve Ulusal Muhafızlar topluluğu ile birlikte yas tuttuğunu ifade eden Morrisey, "West Virginia, onların hizmetlerini ve fedakarlıklarını asla unutmayacak ve bu korkunç eylemin sorumlularının hesap vermesini sağlamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Reagan Havalimanı'na inişler kısa süreliğine durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada ise, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personelinin vurulması nedeniyle Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde kısa süreli aksama yaşandığı belirtildi. FAA'nın açıklamasında "Bugünkü silahlı saldırı olayına müdahalede görev alan hava araçlarının konumu nedeniyle Reagan Washington Uluslararası Havalimanı'na yapılacak varışlar kısa süreliğine durdurulmuştur. Operasyonlar daha sonra normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

2 Ulusal Muhafız personeli Beyaz Saray yakınlarında vurulmuştu

ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonrasında güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" açıklamasında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada 2 Ulusal Muhafız personeli ile birlikte saldırganın da ağır yaralandığını belirterek, "Saldırgan ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

