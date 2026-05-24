Beyaz Saray yakınındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray yerleşkesi dışındaki güvenlik kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı ve sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda bir kişi vurularak etkisiz hale getirilirken, Başkan Trump'ın olaydan etkilenmediği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yerleşkesinin dışındaki bir güvenlik kontrol noktasına yönelik saldırının yankıları sürerken, saldırı ve sonrasında yaşanan anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bazı gazetecilerin Beyaz Saray bahçesinde yayın yaptığı sırada ardı ardına silah seslerinin duyulduğu görülürken, daha sonra güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtiği kameralara yansıdı. Saldırının ardından Beyaz Saray ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması da dikkat çekti.

Güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlenmişti

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Olay sırasında bir görgü tanığı da yaralanırken, Başkan Donald Trump'ın konutta olduğu ve saldırıdan etkilenmediği bildirilmişti. - WASHINGTON

