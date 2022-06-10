Beyaz cennet Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı 5 kat arttı - Haberler

Beyaz cennet Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı 5 kat arttı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 38 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'ye bu yıl 190 bin ziyaretçi geldi

DENİZLİ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale'ye 2022 yılı Mayıs ayında gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 5 kat arttı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 38 bin 378 kişinin turnikeden geçiş yaptığı beyaz cennet, bu yıl 190 bin 200 ziyaretiçiyi ağırladı.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenlerine, yerli ve yabancı turist ziyaretçi sayısı 2022 yılı Mayıs ayında 190 bin 200 kişi oldu. Geçtiğimiz yıl pandemide belli bir süre ziyaretçiye kapatılan beyaz cennet, 2021 yılı Mayıs ayında ise 38 bin 378 kişi turnikeden geçiş yaptı. Pamukkale Ören Yeri turnike girişlerinde ortaya çıkan rapora göre, 2021 ve 2022 yılı karşılaştırılmasında Mayıs ayında 5 kat artış görüldü.

"Hedefimiz olan 2 milyon ziyaretçinin üzerine ulaşacağız"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Mayıs ayı verilerinden sonra 2022 yılı yüksek sezon Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında Pamukkale Ören yerini ziyaret etmesini beklediğimiz 1 milyon ziyaretçi ile birlikte yıl sonu hedefimiz olan 2 milyon ziyaretçinin üzerine ulaşacağız. 2022 yılı Mayıs ayında 190 bin 200 kişilik ziyaretçi sayısına ulaştık" dedi.