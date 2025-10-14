Beyaz Baston Güvenlik Günü'nde Görme Engelliler İçin Sosyal Güvence Talebi

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, beyaz bastonun görme engelliler için bir güvenlik ve özgürlük aracı olduğunu belirterek, "Beyaz baston sosyal güvence kapsamına alınmalı" dedi.

Her yıl 15 Ekim'de kutlanan Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Ufuk Gürbüz, beyaz bastonun görme engelliler için sadece bir yardımcı araç değil, aynı zamanda bağımsızlıklarının sembolü olduğunu vurguladı.

"Yerel yönetim ve vatandaşlara büyük sorumluluk düşüyor"

Görme engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Gürbüz şunları söyledi:

"15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla gerek dünyada gerek ülkemizde kullandığımız beyaz baston daha çok öne çıkartılmaktadır. Beyaz baston; gerçekten bizim güvenliğimiz ve özgürlük yol arkadaşımızdır. Aynı zamanda bizim, bağımsızlığımızı bir başkasına muhtaç olmadan yaşayabileceğimiz önemli aletlerden biridir. Tabii ki bu beyaz bastonla yaşamamızda, bizim dışımızda özellikle erişim konusunda başta yerel yönetim ve yurttaşlara önemli sorumluluklar düşmektedir. Yaya kaldırımlarının işgalleri, kılavuzlarımızın eksikliği ve yetersizliği, trafik lambalarının sinyalizasyonu, otomobillerin vb. sıkıntılı parkları sadece sıkıntılarımızın birkaçıdır. Beyaz baston artık ciddi anlamda bir rakama ulaştığından, başta öğrencilerimiz, emekliler, işsizler, kısaca zor şartlarda yaşayan görme engellilerimizin alım gücünü aşmaktadır. Sponsor bulunmakta zorlanılıyor; ortalama yılda bir kez almak zorunda olduğumuz beyaz baston, artık sosyal güvence altında olmalıdır. Bağımsız yol arkadaşımız beyaz bastonumuza siyah kurdele bağlayarak sıkıntılarımızı ortaya çıkartmaya çalıştık. Görme engelliliği biz seçmedik. Tüm sorumluları göreve davet ediyor ve diyoruz ki engelsiz bir dünya için el ele ve diyoruz ki evrensel insan hakları çerçevesinde engellilerin de yaşam hakkı vardır." - SAMSUN