BEUN ve Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

BEUN ve Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, her iki tarafın bölgesel gelişim ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı sunacağı belirtilerek hayırlı olması temennisiyle tamamlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığında düzenlenen protokol imza töreninde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk yer aldı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek bu tür iş birliklerinin bölgesel gelişime ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağladığını belirtti. Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk ise yapılan protokolün önemli bir adım olduğunu vurgulayarak iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

İmzalanan protokol töreni, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
