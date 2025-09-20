BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer'den TEKNOFEST'25'e ziyaret

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'25, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluştuğu büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin standını ziyaret ederek akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Özölçer, stantta görevli akademisyenler ve öğrencilerle sohbet ederek TEKNOFEST kapsamında yürütülen projeler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyareti sırasında standı gezerek katılımcı öğrencilere misafirlere BEUN'un bilimsel altyapısı, teknolojiye verdiği önem ve öğrenci odaklı projeleri hakkında bilgi veren Rektör Özölçer, üniversitenin bilimsel çalışmalara verdiği desteği vurguladı.

Özellikle ZBEÜ Otomasyon ve Arge Takımı'nın (OVAT), bu yılki TEKNOFEST şampiyonasında ilk ona girmesinden duyduğu gururu dile getiren Rektör Özölçer, öğrencilerin elde ettiği bu büyük başarının üniversitenin nitelikli eğitim anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti. Misafirlere ZBEÜ OVAT ekibinin projeleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan Özölçer, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TEKNOFEST gibi vizyoner bir organizasyonun ülkemize kazandırılmasında büyük katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a ve TEKNOFEST ailesine teşekkürlerini sunarak şu sözleri dile getirdi:

"Gençlerimizi teknolojiyle buluşturan, onların potansiyelini ortaya çıkaran ve ülkemizin milli teknoloji hamlesine büyük katkı sağlayan TEKNOFEST'in paydaşı olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyor, değerli öğrencilerimizin her alanda gösterdiği başarıyı desteklemeye emin adımlarla devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine çok önemli bir organizasyona öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bununla birlikte gençlerimizin fikirlerine ilham olan onların yenilikçi ve teknoloji odaklı fikirlerini tüm dünya ile buluşturan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile TEKNOFEST ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, gençlerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmeleri için yürüttüğü çalışmalarla, TEKNOFEST'te yer almaya ve başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. - ZONGULDAK