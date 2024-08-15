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BEUN Rektör Yardımcıları Azerbaycan'da İkili İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Azerbaycan'da üç üniversite ve bir devlet kurumunu ziyaret ederek ikili iş birliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Azerbaycan'da üç üniversite ve bir devlet kurumunu ziyaret ederek ikili iş birliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu Azerbaycan'ı ziyaret ederek üç üniversite ve bir devlet kurumuyla görüşmelerde bulundu. BEUN ile ikili iş birliği anlaşması bulunan Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) ziyaret edildi. ANDSU Rektör Yardımcıları Prof. Rafig Jamalov ve Gasim Mammadov ile yapılan görüşmede iki üniversite arasındaki iş birliği değerlendirilerek gelecekte yürütülmesi planlanan ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Aynı gün gerçekleştirilen ikinci ziyarette ise BEUN ile ikili iş birliği ve Erasmus+ anlaşması bulunan Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AZTU) Rektörü Prof. Dr. Vilayt Vliyev ile başta Erasmus+ olmak üzere iş birliği ve hareketlilik imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca ortak bilimsel proje imkanları da masaya yatırıldı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, geçen yıl haziran ayında Azerbaycanlı öğrencilerin Çaycuma MYO bünyesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ortaklığı ile açılmış olan "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları" programlarına kabul edilmesi münasebetiyle TPAO Bakü Ofisi'ne ziyarette bulundu. TPAO Bakü Ofis Temsilcisi Halil Buğra Yavuz ile geçen yıl TPAO iş birliği ile açılan bölümlerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri ve Azerbaycanlı öğrencilerin kabul işlemleri konuşuldu. Aynı günün son ziyaret durağı ise Azerbaycan'ın mühendislik eğitimi alanında uzmanlaşmış sayılı üniversitelerinden Bakü Mühendislik Üniversitesi (BEU) oldu. BEU Rektörü Prof. Dr. Yaqub Piriyev ile yapılan görüşmede BEUN ve BEU arasındaki iş birliği potansiyeli ve gelecekte yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Olumlu geçen görüşmelerin ardından ikili iş birliği anlaşması imzalanarak iki kurum arasında uzun vadeli planlanan iş birliğinin temelleri atıldı.

Ziyaretler sonrasında konuşan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin üç üniversite ile akademik öğretim ve ortak proje geliştirme konularında mutabakata varmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının tüm üniversiteler için faydalı olmasını temenni ettiklerini belirttiler.

İlgili ziyaretler sonrasında BEUN ve Azerbaycan üniversiteleri arasındaki ikili iş birliği faaliyetlerinin artarak devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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