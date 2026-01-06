BEUN'da kalite ve güvenlik, uluslararası standartlarla bir kez daha belgelendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), kalite ve akreditasyon alanında yürüttüğü istikrarlı çalışmaların bir sonucu olarak uluslararası geçerliliğe sahip üç önemli standardı yeniden almaya hak kazandı.

BEUN, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla TS EN ISO 9001: 2015 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 21001: 2018 (Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi) ve ISO/IEC 27001: 2022 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikalarının yenileme sürecini başarıyla tamamladı.

Kalite yönetimi, eğitim-öğretim hizmetleri ve bilgi güvenliği alanlarında sürdürülen sistematik çalışmalar neticesinde BEUN, ilgili uluslararası standartlara uygunluğunu yeniden belgelendirdi. Yenilenen TS EN ISO 9001: 2015 belgesiyle üniversitenin kurumsal süreçlerinde kalite yönetiminin sürekliliği ve etkinliği teyit edilirken; ISO 21001: 2018 standardı, öğrenci merkezli eğitim anlayışının ve eğitim hizmetlerinin uluslararası ölçütlere uygun biçimde sürdürüldüğünü ortaya koydu. ISO/IEC 27001: 2022 belgesi ise üniversitenin bilgi varlıklarının korunması ile güvenli ve sürdürülebilir bilişim hizmetleri sunma konusundaki yetkinliğini bir kez daha belgelendirdi.

Kalite odaklı kurumsal yapılanmasını güçlendiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, yenilenen sertifikalarla birlikte yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda yürüttüğünü belgelemiş oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akreditasyon çalışmalarının üniversiteler açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitelerde kalite ve akreditasyon süreçleri; eğitim-öğretimden yönetsel yapılara, bilgi güvenliğinden kurumsal sürdürülebilirliğe kadar tüm alanlarda sürekli iyileşmeyi esas alan bir anlayışı zorunlu kılmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak uluslararası geçerliliğe sahip TS EN ISO 9001, ISO 21001 ve ISO/IEC 27001 standartlarını yeniden almaya hak kazanmış olmamız, kurumsal süreçlerimizi sistematik, şeffaf ve izlenebilir bir yapı içinde yürüttüğümüzün somut bir göstergesidir. Bu önemli başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize özverili çalışmaları ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Üniversitemizde kalite kültürünün yerleşmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi, tüm çalışma arkadaşlarımızın gayretiyle mümkün olmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızı güçlendirirken bilgi güvenliği ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor; paydaşlarımızın beklentilerini esas alan bir yönetim yaklaşımıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." - ZONGULDAK