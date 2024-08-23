Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında şehit ve gazi yakınlarına yönelik el sanatları kursu açma konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse protokol metnini imzaladı. İmzalanan iş birliği protokolü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında şehit ve gazi yakınlarına yönelik el sanatları kursu açılarak gazi ailelerine psikososyal destek sağlamayı, ailelerin sosyal ortama katılımlarını teşvik ederek sosyal işlevselliklerini artırmayı hedefliyor. Özellikle şehit ve gazilerin anne ve eşleri ile kadın yakınlarını kurslara kazandırmayı hedefleyen protokol, kurslar sonucunda ortaya konacak el sanatlarının da sergilenmesi hususunda iki kurum arasında iş birliğini planlıyor.

İmza töreninde konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bu protokol vasıtasıyla, şehit ve gazilerimizin bizlere emanetleri olan kıymetli eşleri, anneleri ve çocuklarına yönelik Zonguldak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak olarak gerçekleştireceğimiz kurslar ile anlamlı bir çalışma ortaya koymak istiyoruz. Açılacak olan el sanatları kursları yoluyla şehit ve gazi yakınlarımızın toplumsallaşmalarına katkıda bulunmak, bu kurslarda ortaya koyacakları kıymetli el sanatlarını sergilemek, böylece hem onların toplumla olan ilişkilerini canlı kılmak hem de Zonguldak bağlamında vatandaşlarımıza anlamlı bir ortak çalışma kazandırmak istiyoruz. Bu protokolün gerek imza atan taraflara gerek kıymetli şehit ve gazi yakınlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK