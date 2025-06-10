BEUN Hastanesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi

BEUN Hastanesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğü, Kurban Bayramı münasebetiyle İbni Sina Kampüsünde hizmet veren BEUN Hastanesini ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğü, Kurban Bayramı münasebetiyle İbni Sina Kampüsünde hizmet veren BEUN Hastanesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen bayramlaşma programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, hastane yönetimi ile birlikte akademik ve idari personel katıldı.

Bayramın manevi atmosferini birlikte paylaşmak amacıyla düzenlenen ziyarette, hastanede tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaşan BEUN Rektörlüğü, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in selamlarını ve Kurban Bayramı tebriklerini iletti.

Program kapsamında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bayramların yalnızca dini bir vecibe değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin, hoşgörü ve dayanışmanın da en güçlü simgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönüller arasında köprüler kurmanın en güzel zamanlarından biridir. Böyle mübarek ve anlamlı günlerde; hastalarımızın, yakınlarının ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın yanında olmak bizler için çok kıymetlidir. Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesi bizlere ailevi, manevi ve kültürel değerlerimize daha sıkı sarılma sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Elbette ki aile, sadece aynı çatı altında yaşayan bireylerden ibaret değildir. Aile bizler için Üniversitemiz çatısı altında kurduğumuz büyük ve güçlü bir bağın da adıdır. 101 yıllık köklü bir geçmişe sahip Üniversitemiz olarak, hasta ve hasta yakınlarımızın yanında olmak, sağlık çalışanlarımızın özverili mücadelesine ortak olmak, bu bağı daha da güçlendirmektedir. Bu vesileyle Hastanemizde tedavi görmekte olan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bununla birlikte tekrardan değerli akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve Zonguldaklı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlara erişmeyi Rabbim'den niyaz ediyorum."

Bayram ziyareti, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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