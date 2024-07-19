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BEUN'da Üniversite Stratejik Hedeflerine Katkı ve THE Etki Sıralaması Başarısına Ödül Töreni

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) üniversite stratejik hedeflerine katkı ve Times Higher Education (THE) etki sıralaması başarısına katkı sağlayan akademik ve idari birimlere ödül töreni düzenlendi. Törende ayrıca sıfır atık politikası kapsamında en iyi performans gösteren personele de ödüller verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) "Üniversite Stratejik Hedeflerine Katkı", "Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması Başarısına Katkı" ve "Mayıs Ayı Sıfır Atık Politikası Kapsamında En İyi Performans" kapsamında dereceye giren akademik ve idari birimlere ödül töreni düzenlendi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Özölçer, üniversitenin hızla üst seviyelere taşınmasının önemine vurgu yaparak, BEUN'nun hedefinin bir araştırma üniversitesi olmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda, BEUN'a başarı sıralamasında üst seviyelere taşıyan akademik personele teşekkür eden Özölçer, üniversitenin büyümesi ve gelişmesi için stratejik hedeflerin başarısının kritik olduğunu ifade etti. Özölçer, bu süreçte emek veren tüm akademik ve idari personeli tebrik etti.

Törende, kağıt israfını önlemek amacıyla dereceye giren akademisyenlere ve idari personele teşekkür belgeleri dijital olarak iletilirken, kendilerine ayrıca fidan takdim edildi. Sağlıklı ve kaliteli yaşam, erişilebilir temiz enerji, iklim eylemi gibi çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 2024 BEUN THE Etki Sıralaması başarısına katkı sunan personele Rektör Özölçer; BEUN Stratejik Hedeflere Katkı sunan personele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu; pil, kağıt, plastik, cam, metal ve ayrıştırma kategorilerinde Sıfır Atık Başarısına Katkı sunan personele de Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Azar fidan takdim etti.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Eğitim Yerel Güncel Haberler

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