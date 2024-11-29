BEUN'da "Hala Sultan" adlı belgesel gösterimi gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde hazırlanan ve Prof. Dr. Uğur Çevik'in yapımcılığı ile Baran Mayda'nın yönetmenliğini üstlendiği "Hala Sultan" adlı belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Akdeniz'in nuru ve Kıbrıs'ın bekçisi olarak da bilinen Hala Sultan'ın, İslam dünyasında önem arz eden hayatını ve şehit olduğu Kıbrıs'ta kabrinin bulunduğu Hala Sultan Tekkesinin varlığının bilinmesi üzerine hazırlanan belgesin önemine dikkat çekti. Rektör Özölçer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde hazırlanan, yapımcılığını ve konsept danışmanlığını Kıymetli Prof. Dr. Uğur Çevik Hocamızın, yönetmenliğini ise Değerli Baran Mayda Bey'in üstlendiği "Hala Sultan" olarak da bilinen Ümmü Haram, Peygamberimizin değer verdiği ve yine Hz. Muhammed'in müjdelediği ilk deniz seferinde şehadete eren oldukça muteber bir kişiliktir. Peygamberimizin "annemden sonra annem" diyerek değer verdiği rivayet olunan bu güzel insan, sadece Kıbrıs'ta değil, tüm İslam aleminde her zaman hayırla yad edilmektedir." dedi. Rektör Özölçer konuşmasına son verirken, "Hala Sultan hususunda böylesine değerli bir çalışmanın hazırlanmasında büyük katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere belgeselin yapımcılığı ve konsept danışmanlığını üstlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik ile belgeselin yönetmenliğini yapan Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda Bey'e teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in konuşmasının ardından belgesel gösterimine geçildi. "Hala Sultan" adlı belgesel gösteriminin akabinde Hala Sultan belgeselin yapımcılığını ve konsept danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Uğur Çevik kürsüye gelerek belgeselin hazırlanış ve tamamlanma süreci hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Çevik konuşmasında şu ifadeler yer verdi: "1983 yılında Kıbrıs'ta bulunduğumuz sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş Bey ile tanıştıktan sonra Kıbrıs ve Kıbrıs Türkleri'nin tarihi, kültürel değerlerinin tüm dünyaya tanıtılması ve aktarılması için çalışmalar yapmaya başladık. Kıbrıs'ın İslam dünyası açısından sahip olduğu önemi anlamak ve Peygamberimizin teyzesi olarak da bilinen Kıbrıs şehidi Hala Sultan'ın, İslam tarihi ve Türk-İslam kültüründe tanınıp gelecek kuşaklara aktarılmasının manevi değerlerimiz ile kültürel zenginliklerimizin korunması için oldukça önem arz etmektedir. İşte bu duygu ve düşüncelerle hazırladığımız belgeselimizin oluşmasında katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere belgeselin yapımında emeği geçen herkese ve bizlere bu belgeselin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gösterimini gerçekleştirme fırsatını sunan Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerimi sunuyorum."

"Hala Sultan" adlı belgesel gösterimi etkinliği, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in belgeselin yapımcılığı ve konsept danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Uğur Çevik ile yönetmenliğini yapan Baran Mayda'ya teşekkür belgelerini takdim etmesi ve günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin arından sona erdi. - ZONGULDAK