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BEUN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Öğrenci Doluluk Oranı Yüzde 98'e Ulaştı

BEUN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Öğrenci Doluluk Oranı Yüzde 98'e Ulaştı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, yaptığı merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde yüzde 98 doluluk oranına ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde öğrenci doluluk oranı yüzde 98'e ulaşarak büyük başarı elde edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), her yıl artırdığı eğitim kalitesi ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından 23 merkezde gerçekleştirilen spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri doğrultusunda yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarına göre, BEUN Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümleri yüzde 98 doluluk oranına ulaşarak spor alanında akademik başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin spor alanında gösterdiği başarılara istinaden milli, engelli ve uluslararası öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer edinen BEUN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümlerine sahip. 2024-2025 Akademik Yılı itibarıyla ÖZYES tercihleri doğrultusunda atletizm, badminton, basketbol, fitness, futbol, hentbol, step-aerobik, tenis, voleybol, wellness, yüzme branşlarına sahip Antrenörlük Eğitimi Bölümünde uzmanlık eğitimi almak üzere üç milli, bir engelli ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yerleştirilen bir milli sporcu olmak üzere toplam beş öğrenci kayıt oldu.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer bu başarıyı değerlendirerek, "BESYO, ülkemizi ve üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden milli sporcular yetiştirmektedir. Bu yüksek doluluk oranı, yüksekokulumuzun eğitim kalitesinin ve akademik altyapısının bir göstergesi olduğu gibi BEUN olarak son yıllarda ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında elde ettiğimiz başarılarla da ilgilidir. Üniversitemizin bu başarıyı elde etmesinde emeği geçen tüm akademik kadromuzu tebrik ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; spor alanında sunduğu eğitim imkanlarıyla, öğrencilerini başarılı sporcular ve eğitimciler olarak yetiştirme kararlılığını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi zonguldak Eğitim Yerel Spor

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