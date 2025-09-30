BEÜ'de 'Kampüsün Kanında Hayat Var' Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ulusal Kan Bağışı Seferberliği kapsamında BEUN'un tüm kampüslerinde gerçekleştirilecek olan "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyasının bilgilendirme toplantısına katıldı.

Kan bağışı kampanyası öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kan bağışının toplumsal açıdan hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu konuda her zaman farkındalık oluşturmayı görev biliyoruz. Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ile birlikte yürüttüğümüz bu kampanya ile sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda doğaya da katkı sağlıyoruz. Bir ünite kan, üç can demektir; bir ünite kan, üç fidan demektir. Tüm öğrencilerimizi, akademik ve idari personelimizi ve vatandaşlarımızı bu anlamlı seferberliğe katılmaya davet ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Özölçer, ayrıca Ekim ayı boyunca sürecek olan kan bağışı öncesinde hem bağışçılara hem de kampanyaya katkı sunacak tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere şimdiden teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Her birimden 101 ünite kan bağışı hedefiyle başlatılan kampanya Ekim ayı boyunca sürecek. Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan herkese powerbank hediye edilecek, ayrıca bağışçılar adına doğaya üç fidan dikilecek. - ZONGULDAK