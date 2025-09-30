Haberler

BEÜ'de 'Kampüsün Kanında Hayat Var' Kan Bağışı Kampanyası Başladı

BEÜ'de 'Kampüsün Kanında Hayat Var' Kan Bağışı Kampanyası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kan bağışının önemine dikkat çekerek 'Kampüsün Kanında Hayat Var' kampanyasını duyurdu. Ekim ayı boyunca sürecek kampanya, her birimden 101 ünite kan bağışı hedefliyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ulusal Kan Bağışı Seferberliği kapsamında BEUN'un tüm kampüslerinde gerçekleştirilecek olan "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyasının bilgilendirme toplantısına katıldı.

Kan bağışı kampanyası öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kan bağışının toplumsal açıdan hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu konuda her zaman farkındalık oluşturmayı görev biliyoruz. Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ile birlikte yürüttüğümüz bu kampanya ile sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda doğaya da katkı sağlıyoruz. Bir ünite kan, üç can demektir; bir ünite kan, üç fidan demektir. Tüm öğrencilerimizi, akademik ve idari personelimizi ve vatandaşlarımızı bu anlamlı seferberliğe katılmaya davet ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Özölçer, ayrıca Ekim ayı boyunca sürecek olan kan bağışı öncesinde hem bağışçılara hem de kampanyaya katkı sunacak tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere şimdiden teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Her birimden 101 ünite kan bağışı hedefiyle başlatılan kampanya Ekim ayı boyunca sürecek. Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan herkese powerbank hediye edilecek, ayrıca bağışçılar adına doğaya üç fidan dikilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
14 yaşındaki çocuk 'Ayağıma bastın' deyip akranını öldüresiye darbetti

Lisede dehşet! "Ayağıma bastın" deyip kalbi durana kadar dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.