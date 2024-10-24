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Betül Azra Bulak, Hafızlık Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu

Betül Azra Bulak, Hafızlık Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu
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Kırıkkale'de düzenlenen hafızlık yarışmasında Çatalçeşme Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Betül Azra Bulak Türkiye birincisi oldu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ, başarıyı kutlarken, hafızlık eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Kırıkkale'de yapılan hafızlık yarışmaları Türkiye finali yarışmasına katılan Çatalçeşme Yatılı Kız Kur'an Kursundan Betül Azra Bulak Türkiye birincisi oldu.

Kur'an Kikurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim-i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmaları yapılıyor. Kırıkkale'de yapılan hafızlık yarışmaları Türkiye finali yarışmasına katılan Çatalçeşme Yatılı Kız Kur'an Kursundan Betül Azra Bulak Türkiye birincisi oldu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ, hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi olan Betül Azra Bulak, kurs yöneticisi Handan Yağbasan, Betül Azra Bulak'ın hocası Elif Hatun Şahin ve anne babası ile İl Müftülüğünde bir araya geldi.

Hafızlık yarışması Türkiye birincisi Betül Azra Budak'ı tebrik eden Üstündağ, "Hafızımızın Türkiye birincisi olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız. Onu en güzel şekilde okuyup yaşantımıza aksettirmek kulluk görevimiz. Hafızımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum. Emeği geçen hocalarımıza, hafızımızın anne babasına, müftülüğümüz personeline, dernek yöneticilerimize ve kurslarımızın ihtiyaçlarını karşılayan hayır sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Üstündağ, Betül Azra Budak'ın yetiştirilmesinde emeği geçen hocasını ve ailesini tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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