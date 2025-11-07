Beton Mikseri Adıyaman'da Yolda Beton Dökerek İlerledi

Adıyaman'da, bir beton mikseri yola beton dökerek trafikte ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın kent merkezinde ilerleyen bir beton mikseri, asfalt yola beton döktü. Beton dökerek ilerleyen mikserin döküm anını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkilere neden olan mikser bir süre trafikte ilerleyerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN