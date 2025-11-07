Haberler

Beton Mikseri Adıyaman'da Yolda Beton Dökerek İlerledi

Güncelleme:
Adıyaman'da bir beton mikseri, kent merkezinde asfalt yola beton dökerek trafikte ilerledi. Olay, cep telefonlarıyla görüntülendi ve tepkilere neden oldu.

Adıyaman'da, bir beton mikseri yola beton dökerek trafikte ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın kent merkezinde ilerleyen bir beton mikseri, asfalt yola beton döktü. Beton dökerek ilerleyen mikserin döküm anını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkilere neden olan mikser bir süre trafikte ilerleyerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
