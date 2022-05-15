BESOB'ta seçim heyecanı - Haberler

BESOB'ta seçim heyecanı

BURSA - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde (BESOB), seçime heyecanı yaşanıyor.

BESOB Davet Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula üyeler yoğun katılım gösterdi. Fahrettin Bilgit ve mevcut başkan Arif Tak'ın yarıştığı seçimde, 811 kişi oy kullanacak. Konuşmaların ardından oy kullanımına geçilirken, hedeflerinin esnafa, sanatkara hizmeti arttırmak olduğunu belirten BESOB Başkanı Arif Tak, "Sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Görev aldığım 29 sene önce, odamız Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısıydı. Ancak, şimdi baktığımızda içinde bulunduğumuz bina ve 5 ayrı yerde de binamız var. Buralar esnafın ve sanatkarındır. İnşallah seçimi kazandığımızda bugüne kadar yaptığımız daha iyisini yapmak için gayret göstereceğiz" dedi.

Küçük esnafımızın sıkıntısı her geçen gün büyüdüğünü ifade eden başkan adayı Fahrettin Bilgit ise, "Eğer görev bize verilirse, biz onlarla ilgili projelerimiz var. Esnaf kardeşlerimizin işlerini daha ileriye götürmek için teknoloji ve gelişen fırsatları onlara sunacağız. Her alanda tüketiciyi de koruyarak esnafla el ele iyi bir yol alacağız. Esnaf siciline kayıtlı 81 bin kayıtlı üye var. Yaklaşık 10 civarında da kayıt dışı çalışan var. Biz kayıt dışı çalışanlarla da mücadele ederek rekabeti dengeleyeceğiz. Esnafımızla sahada dinleyerek iç içe olacağız" şeklinde konuştu.

Saat 17.00 gibi oy kullanımının sona ereceği ifade edilirken, sonuçların ise kısa sürede açıklanması bekleniyor.