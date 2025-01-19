Besnili Öğrenciler Masa Tenisi Bölge Şampiyonu Oldu

Okul sporları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda 1. olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan Besnili öğrenciler mutluluklarını Kaymakam Çağlar Partal ile paylaştı.

Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda 1. olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan Besni OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Genç Kız Masa Tenisi Takımı ve Masa Tenisi Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Besni Gençlik Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluk pastası keserek başarılarını kutladı.

Sporcular ve antrenörler, Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı ziyaret ederek şampiyonluklarını kutladı. Kaymakam Partal, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, Türkiye Finalleri ve lig maçlarında da başarı dileklerinde bulundu. - ADIYAMAN