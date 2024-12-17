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Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Adıyaman Şampiyonu Oldu

Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Adıyaman Şampiyonu Oldu
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Adıyaman'da düzenlenen Genç Erkekler Masa Tenisi il finallerinde Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi, rakiplerini geride bırakarak Adıyaman şampiyonu oldu. Takım, bölge finallerinde Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazandı.

Adıyaman'da düzenlenen Genç Erkekler Masa Tenisi il finallerinde Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi, büyük bir başarıya imza atarak Adıyaman şampiyonu oldu.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında 10 Aralık 2024 tarihinde Adıyaman Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Besni ekibi, şampiyonluk kupasını kazanarak büyük bir gurur yaşadı. Bu önemli başarıyla birlikte bölge finallerinde Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazanan okul, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elde edilen bu şampiyonlukta emeği geçen tüm sporcularımızı, beden eğitimi öğretmenimiz Bekir Kıraç'ı ve okul idarecilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.

Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi'nin bu başarısı ilçede büyük bir sevinçle karşılanırken, takımın bölge finallerinde de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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