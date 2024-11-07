Besni Kaymakamı Çağlar Partal Köyleri Ziyaret Ediyor

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, köylerde incelemelerde bulunuyor.

Besni ilçesine bağlı Hasanlı Köyünü ziyaret eden Kaymakam Çağlar Partal, köy halkıyla bir araya gelerek köylülerle sohbet etti. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Partal, köydeki alt yapı ve üst yapılarla ilgili de bilgiler aldı. Kaymakam Partal, her zaman halkla bir arada olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN