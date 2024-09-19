Besni Kaymakamı Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi
Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, deprem konutlarının içme suyu hattı ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, kalıcı köy evlerinin en iyi şekilde tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçede devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.
Besni ilçesine bağlı Konuklu köyünde yapımı devam eden deprem konutlarının içme suyu hattı ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Çağlar Partal, firma yetkililerinden bilgi aldı. Köy evlerinde de incelemelerde bulunan Kaymakam Çağlar Partal, kalıcı köy evlerini en güzel şekilde bitirip hak sahiplerine teslim edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN