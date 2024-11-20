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Besni Halk Kütüphanesi'nin Onarımı Devam Ediyor

Besni Halk Kütüphanesi'nin Onarımı Devam Ediyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hasar gören halk kütüphanesinin onarım çalışmaları sürüyor. Kaymakam Çağlar Partal, restorasyon sürecini yerinde inceledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde hasar gören halk kütüphanesinin onarımı devam ediyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Besni ilçesinde hasar gören halk kütüphanesinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Besni Kaymakamı Çağlar Partal, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Depremde hasar gören kütüphane, ilçedeki eğitim ve kültür faaliyetlerinin önemli bir merkezi olarak dikkat çekiyor. Kaymakam Partal, kütüphanede yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan işlemler ve sürecin ilerleyişi hakkında bilgi edindi.

Kütüphane onarımının en kısa sürede tamamlanarak yeniden halkın kullanımına sunulmasının hedeflendiği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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