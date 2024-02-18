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Adıyaman'ın Besni Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Play-Off'a galibiyetle başladı

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TVF 2.Lig 15.Grubu lider olarak tamamlayan Besni Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Play-Off Çeyrek Final müsabakalarına galibiyetle başladı. İlk maçta Aydın temsilcisi Didimspor'u 3-2 mağlup eden takım, yarın Bozhöyük Beledispor ile karşılaşacak.

2. Lig 15. grubu lider olarak tamamlayan Adıyaman'ın Besni Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Play-Off müsabakalarına galibiyetle başladı.

TVF 2.Lig 15.Grubu lider olarak tamamlayan Besni Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Play-Off Çeyrek Final müsabakalarına başladı.

Takımın elde ettiği başarılarla ilgili açıklamalarda bulunan Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdür Metehan Adıgüzel, "Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonunda oynanan Play-Off müsabakalarında ilk maçını bugün Aydın temsilcisi Didimspor'a karşı oynayan temsilcimiz rakibini 3-2 mağlup etti.

Temsilcimiz yarın saat 16.30'da ligin güçlü ekiplerinden Bozhöyük Beledispor ile karşılaşacak. Teknik heyet ve sporcularımızı tebrik eder, yarın ki müsabakada başarılar dileriz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Voleybol Adıyaman Gençlik Aydın Spor Yerel Spor Haberler

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