Besni Gençlik Festivali istişare toplantısı yapıldı - Haberler

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Besni Gençlik Festivali istişare toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Besni Gençlik Festivali istişare toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Besni Gençlik Festivali için okul müdürleriyle toplantı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Besni Gençlik Festivali için okul müdürleriyle toplantı yapıldı.

13-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Besni Gençlik Festivali için Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel başkanlığında, şube müdürleri ile ilçe genelinde ortaokul ve lise müdürlerinin katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı Milli eğitim Müdürlüğü Sodes toplantı salonunda yapıldı.

Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "Festivalde yapılması gerekenler ile ilgili görev dağılımı yapıldı. Festivale katılım sağlayacak öğretmen ve öğrencilerimizin ulaşım, koordinasyon ve oluşacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere istişare yapıldı" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Festivali, Hisarcık, Adıyaman, Mayıs, Yerel, Haberler

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