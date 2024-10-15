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Besni Devlet Hastanesi'ne Yeni Uzman Atamaları

Besni Devlet Hastanesi'ne Yeni Uzman Atamaları
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Adıyaman'ın Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Ertan Uğur Gölbaşı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Gözde Başkara atandı. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile göreve başlayan uzmanlar, Adıyaman'da sağlık hizmetlerini sürdürecek.

Adıyaman'ın Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne iç hastalıklar uzmanı ve çocuk ve ergen ruh sağlığı, hastalıkları uzmanı atandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 118. devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'ne atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Ertan Uğur Gölbaşı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Başkara göreve başladı.

Göreve yeni başlayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Uğur Gölbaşı, 1994 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Dr. Ertan Uğur Gölbaşı, lise eğitimini Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 2012 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve ardından eğitimine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti. 2019 yılında Mersin Üniversitesi'nde İç Hastalıkları uzmanlığına başladı.

Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, yapılan atama kurası ile Besni Devlet Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak göreve başladı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Başkara ise, 1992 yılında Adıyaman'da doğan ve lise eğitimini Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamlayarak 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. Başkara, eğitimini tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimine başladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Gölbaşı Çocuk Besni

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