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Besni Devlet Hastanesi'ne Ek Bina İnşaatı Devam Ediyor

Besni Devlet Hastanesi'ne Ek Bina İnşaatı Devam Ediyor
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Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, hastane kampüsünde inşaatı süren 2000 metrekare kapalı alana sahip ek binada incelemelerde bulundu. Ek bina, sağlık hizmetlerinin tek bir kampüste toplanmasını sağlayacak.

Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Devlet Hastanesi kampüsünde yapımı devam eden ek bina inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hastane kampüsünde kazı çalışmaları başlayan ek bina, 2 katlı olacak ve toplamda 2000 metrekare kapalı alana sahip olacak. Her katta 12 poliklinik odası bulunacak olan bina, ana hastane binasına tüp geçitle bağlanacak. Hastane dışında hizmet veren diş polikliniklerinin, ek bina tamamlandıktan sonra bu binaya taşınacağı belirtildi.

Bu düzenleme ile sağlık hizmetlerinin tek bir kampüste toplanması ve vatandaşlara daha verimli hizmet verilmesi hedefleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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