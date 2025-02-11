Besni'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarılıyor. Kar kalınlığı 20 santime ulaştı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarılıyor.
Besni ilçe merkezinde ve kırsal bölgesinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kar nedeniyle bir çok araç yolda mahsur kaldı. Besni- Adıyaman Karayolunda mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından kurtarılmaya devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel