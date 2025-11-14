Besni'de YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Motivasyon Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik motivasyon etkinliği düzenlendi.

Besni ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında çocuklar, özel bir işletmede ağırlandı. Etkinlikte öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmaları, sınav deneyimlerini paylaşmaları ve gelecek planları üzerine sohbet etmeleri sağlandı.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları, etkinlik süresince çocuklarla birebir ilgilenerek hem akademik hem de sosyal-duygusal gelişimlerine yönelik rehberlik desteği sundu.

Yetkililer, düzenlenen organizasyonla çocukların sınav sonrası moral ve motivasyonlarının artırılmasının, kendilerine olan güvenlerinin pekiştirilmesinin ve akademik hayatlarının bir sonraki aşamasına daha güçlü başlamalarının amaçlandığını belirtti. - ADIYAMAN