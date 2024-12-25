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Besni'de Umre Adaylarına Yönelik Seminer Düzenlendi

Besni'de Umre Adaylarına Yönelik Seminer Düzenlendi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecekler için Besni Hacı Reşit Emre Camisi'nde seminer düzenlendi. Seminere katılan umre adayları, ibadetlerini sağlık ve huzur içinde gerçekleştirmeleri için bilgi aldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecekler için Besni Hacı Reşit Emre Camisi'nde seminer düzenlendi.

Besni Hacı Reşit Emre Camisi'nde gerçekleştirilen seminere, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlit Haliloğlu, Müftü Yardımcısı Mehmet Fehmi Sevil ve Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.

Seminere, umreye gitmeye hazırlanan vatandaşlar ve aileleri katılım gösterdi. Umre adaylarının ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içinde yerine getirmeleri için düzenlenen seminerde, ibadetin usulüne uygun şekilde yapılması ve manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılara, umre sırasında dikkat edilmesi gereken genel kurallar, idari işlemler ve kutsal topraklardaki ibadetlerin manevi anlamı konusunda detaylı bilgiler verildi. Eğitim, umrecilerin bilinçli ve huzurlu bir ibadet yapmalarına katkı sağlamayı amaçladı.

Besni Hacı Reşit Emre Camisi'nde düzenlenen umre seminerinde konuşan Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlit Haliloğlu, umre adaylarına yönelik anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Müftü Haliloğlu, umreye gideceklerin kutsal topraklara yapacakları yolculuğun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, ibadetlerini layıkıyla yerine getirmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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