Besni'de Öğrenci Servislerine Güvenlik Denetimi

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Pazartesi günü başlatılan uygulamada, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servisleri ve sürücüler denetlendi. Ekipler tarafından 5 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer, öğrenci taşımacılığında güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN