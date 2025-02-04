Besni'de Öğrenci Servislerine Güvenlik Denetimi
Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 5 araç ve sürücüsü kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk bulunmadı. Yetkililer, öğrenci taşımacılığında güvenliğin önemine dikkat çekerek denetimlerin devam edeceğini vurguladı.
Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Pazartesi günü başlatılan uygulamada, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servisleri ve sürücüler denetlendi. Ekipler tarafından 5 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Yetkililer, öğrenci taşımacılığında güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel