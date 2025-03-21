Besni'de Mart Ayında Yoğun Kar Yağışı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sıcak havaların yerini soğuk havaya bıraktığı belirtilirken, yetkililer sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Mart ayının son günlerinde sıcak hava yerini soğuk havaya bıraktı. Besni ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı yoğun şekilde devam ederken, şehir merkezinde de zaman zaman etkili oldu. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel