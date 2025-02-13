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Besni'de Kar Yağışıyla Mücadele Devam Ediyor

Besni'de Kar Yağışıyla Mücadele Devam Ediyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığına karşı ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Eğitimde bir gün ara verildi ve hamile ile engelli personel idari izinli sayılacak.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saat 04.00 itibarıyla etkisini artıran kar yağışına karşı ekipler teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde hafta başından bu yana devam eden kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı özellikle 30 santimetreye kadar ulaştı. Kaymakam Çağlar Partal'ın koordinasyonunda yürütülen kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile birlikte ana arterlerde herhangi bir ulaşım sorunu yaşanmadığı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Karayolları ve İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun gayretiyle ilçe genelinde yollar açık tutulmaya devam ediliyor.

Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle Besni'de 13 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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