Besni'de Fabrika İnşaatları İnceleniyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatları inceleniyor.

Adıyaman'ın Besni İlçesi Merinos Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaat alanlarına gelen Kaymakam Çağlar Partal, burada incelemelerde bulundu. İnşaat alanlarını gezen ve ilgililerden bilgiler alan Kaymakam Çağlar Partal, fabrikaların açılmasıyla beraber Besni ilçesinde büyük bir iş istihdamının yaşanacağı ve Besni'nin ekonomik ve iş alanında daha güçlü olacağını vurguladı. Besni'nin aha çok gelişmesi ve istihdamların artması için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini dile getiren Kaymakam Çağlar Partal, inşaat alanlarında çalışan işçilere kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN