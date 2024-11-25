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Besni'de Dolu Yerini Kara Bıraktı, İlçe Beyaza Büründü

Besni'de Dolu Yerini Kara Bıraktı, İlçe Beyaza Büründü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde hava sıcaklıkları düştü ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman'ın Besni İlçesinde aniden bastıran dolu yerini kar yağışına bıraktı.

Besni'nin ilçe merkezinde aniden bastıran dolu yağışının yerini kar yağışına bırakması ilçede sevince neden oldu. Beyaza bürüne ilçe merkezinde hava sıcaklıklarında da ani bir düşüş yaşandı. Kar ve dolu yağışından dolayı ilçe merkezinde araç kullanan sürücüler zaman zaman zor anlarda yaşadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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