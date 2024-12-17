Besni'de Dolandırıcılık İle Mücadele İçin Bilgilendirme Yapıldı
Polis ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesinde esnaflar ve vatandaşlara dolandırıcılık ve genel asayiş konularında bilgilendirmeler yaptı. Toplum Destekli Polislik ekipleri, bilgilendirme broşürleri dağıtarak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından esnaflar ve vatandaşlar dolandırıcılık ve genel asayiş konularında bilgilendirildi.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi, Demirciler Caddesi ve Şire Pazarı'nda bulunan yaklaşık 80 esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Görüşmelerde genel asayiş kuralları ve internet dolandırıcılığıyla ilgili uyarılar yapılırken, hazırlanan bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.
Yetkililer, halkın bu tür suçlara karşı dikkatli olmalarını, şüpheli durumları derhal emniyet birimlerine bildirmelerini tavsiye etti. - ADIYAMAN