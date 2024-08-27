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Besni'de Deprem Konutları Anahtarları Teslim Edildi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kalıcı deprem konutlarının kura ile belirlenen hak sahipleri anahtarlarını teslim almaya başladı. Konutlarına kavuşan hak sahipleri evlerini gezdi ve taşınma planları yapmaya başladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kalıcı deprem konutlarının kura ile belirlenen hak sahipleri anahtarlarını teslim almaya başladı.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Besni ilçesinde konutlar hızla yükseliyor. Besni ilçe merkezinde bin 872 adet kalıcı konut inşa ediliyor. Yapımı tüm hızıyla süren konutlardan kurası çekilen 235 hak sahibine anahtarları teslim edilmeye başlandı. Anahtarlarını alan hak sahipleri kendileri çıkan daireleri gezdi.

Konutlarına kavuşan hak sahiplerinden Mustafa Güler, "Hak sahibi olarak devletimiz ilk günden beri bizim yanımızda oldu. Bu süreçte bir yıl gibi bir süreçte evlerimizi teslim aldık, çok şükür Allah'ın izniyle. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah nasip ederse çok yakında ufak tefek pürüzler var, temizlik işlerimiz var. Onları hallettikten sonra Allah'ın izniyle iki hafta içerisinde taşınmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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