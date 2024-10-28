Besni'de Cumhuriyet Bayramı Töreni
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İstiklal marşının okunmasının ardından Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Cumhuriyet'in 101. yılı anısına Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. - ADIYAMAN