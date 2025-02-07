Besni'de Çiftçilere 5 Bin 500 Fidan Dağıtımı Yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çiftçilere, 5 bin 500 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çiftçilere, Antep fıstığı, badem, ceviz ve çeşitli çam türlerinden oluşan 5 bin 500 adet fidan dağıtımı, Kaymakam Çağlar Partal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman Orman İşletme Fidanlık Müdürlüğü tarafından üretilen ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Besni İlçe Orman Şefliğine gönderilen fidanlar, düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ın katılımıyla gerçekleşen fidan dağıtımında bin adet Antep fıstığı, 2 bin adet badem, bin adet ceviz, bin 500 adet çam türleri olmak üzere toplam 5 bin 500 fidan doğaya kazandırılmak üzere halka teslim edildi. - ADIYAMAN