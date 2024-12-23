Besni'de bilim seferberliği başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bilim seferberliği başlatılarak öğrenci ve öğretmenlere set dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve YGA protokolü çerçevesinde, İbrahim Erdemoğlu'nun öncülüğünde yürütülen proje, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle başladı. İlçedeki 140 öğretmen ve 69 okulun dahil olduğu proje Türkiye genelinde bir ilke imza attı. Toplamda 280 bilim setinin dağıtıldığı etkinliklerde robotik, kodlama ve yapay zeka eğitimleri verildi. 18-19 Aralık tarihlerinde ise ilçedeki çeşitli okullarda uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı. Öğrenciler, bilim setlerini kullanarak teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başta Erdemoğlu Holding ve YGA ekibi olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlere ve projeye destek veren kurumlara teşekkür edildi. - ADIYAMAN