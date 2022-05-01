Besni'de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi - Haberler

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Besni'de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Besni'de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Besni ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularına teslim oldu. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda vatandaşlar yürümekte araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Bozulan, çöken yollar ve aşırı su birikintileri nedeniyle ilçe genelinde küçük çaplı trafik kazaları meydana geldi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, su, Yerel, Haberler

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