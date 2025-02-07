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Besni'de Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşti

Besni'de Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından soğuk havayı getirdi. Meteoroloji'nin uyarılarına göre sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uzun zamandır beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Kış aylarının gelmesiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumu, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yerini soğuk havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düşeceği ve rüzgarın gün içerisinde 16 kilometre hıza kadar ulaşacağı bildirildi. İlçenin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza bürünürken, vatandaşlar uzun zamandır bekledikleri karı sevinçle karşıladı.

Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirterek, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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