Beslan'da Hayatını Kaybeden Çocuklar Anıldı

Rusya'nın Kuzey Osetya bölgesine bağlı Beslan kentinde 1 Eylül 2004'te yaşanan çatışmada hayatını kaybeden çoğu çocuk 334 kişi, Yozgat'ın Poyrazlı köyünde düzenlenen törenle anıldı. Tören köyde, saldırıda yaşamını yitiren çoğu çocuklar anısına yapılan 'Beslan Melekleri Anıtı' önünde gerçekleşti.

Rusya'nın Kuzey Osetya bölgesine 1 Eylül 2004 tarihinde okulların açıldığı gün bir okula Çeçen direnişçiler tarafından düzenlenen ve üç gün süren rehine krizinde, Rus güvenlik güçlerinin bomba ve silahlı müdahalesi sonucu çoğu çocuk 334 kişi ölmüştü. Olayın 21. yıl dönümünde Yozgat'ta Oset göçmenlerin yaşadığı Poryazlı köyünde, 'Beslan Melekleri Anıtı' önünde anma programı düzenlendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğini temsilen Rusevi Yöneticisi İlia Mulin'nin de katıldığı törende anıta büyükelçilik çelengini bırakıldı.

Mulin, burada yaptığı konuşmasında, "Bugün burada Beslan'da yaşanan trajedinin kurbanlarını anmak için toplandık. O gün okulda çocuk kahkahaları yerine silah sesleri ve acı vardı. Yüzlerce insan, çocuklar anne - babalar, öğretmenler hayatını kaybetti. Onların hatırası önünde saygıyla eğiliyor, yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu trajedi bize yaşamın önemini, barış ve huzurun değerini hatırlatıyor. Çiçeklerimizi bırakırken kaybettiklerimizin hatırasını yaşatacağımıza ve böyle bir felaketin asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Törene katılan köy halkından Ahmet Zorlu ise "Nerede bir can ölse orada olur yüreğim, olmalı yoksa insan olmaz yüreğim. Kilometrelerce ötede teröristlerce daha okula başladığı gün inançları bile demeyeceğim ama sesini duyurmak adına yüzlerce çocuğu katledilmesinin anma günündeyiz. Her 1 Eylül'de hem Beslan'da hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hem de burada Beslan Melekleri Korusunda yapılan anıtın önünde biz de o yavrularımız ki bugün eğer yaşasalardı fidan gibi genç olacaklardı. Saygıyla anıyoruz" dedi.

Poyrazlı köyü Muhtarı Mustafa Kılıç ise konuşmasında terörü lanetleyerek, "Daha önce belirttiğimiz gibi terörizmin her türlüsünü her şekilde kınıyoruz. Yani bizim şairimizin dediği gibi 'Allah bir daha bu İstiklal Marşı'nı yazdırtmasın.' O kavilde hepsini her türlü terörizmi kınıyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörümüz yoktur. Ölen evlatlarımızı o günün çocuklar bugünün büyükleri olacak insanları da rahmetli anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Törende söz alan Ali İhsan Aydoğan da, "Beslan'daki büyük acı, 300'den fazla çoğu da çocuk olmak üzere katledildi. Yüreğimiz yanıyor. Dünyada nerede terör varsa tümünü lanetliyoruz" dedi.

Hüseyin Şahingöz ise, "Bugün burada toplanmanıza vesile olan ve Beslan'daki o acıyı, katliam gününü anmaktır. Bundan sonra inşallah hiçbir kimse böyle bir acıya maruz kalmasın. Bu acımızı paylaşmak için Rusya Konsolosluğundan gelen İlia Bey'e de teşekkür ediyoruz. Dünyada bütün ülkelerde olan böyle bir elim olayları lanetliyoruz, inşallah bundan sonrada olmasın" şeklinde konuştu.

Katliamın ardından Poyrazlı köyünde, oluşturulan 'Beslan Melekleri Korusu'na, hayatını kaybeden çocukların isimleri dikilen fidanlara verilmişti. 2017 yılında ise Kuzey Osetya'dan bisikletle gelen 11 genç tarafından koru içerisinde 'Beslan Melekleri Anıtı' inşa edildi. O günden bu yana her yıl 1 Eylül'de anma törenleri düzenleniyor.

Öte yandan, yılın farklı dönemlerinde Kuzey Osetya'dan gelen Osetler de Poyrazlı köyündeki koruyu ziyaret ediyor. - YOZGAT