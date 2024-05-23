Beşir Derneği, 2024 yılı Kurban organizasyonu kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Beşir Derneği, 2024 yılı Kurban organizasyonu çerçevesinde vekaletini aldığı kurbanları yaklaşık 300 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Dernek, 2024yılı için fiyatları yurt içinde 11 bin 500 TL, yurt dışında 4 bin 500 TL olarak belirledi.

Beşir Derneği, 2024 yılı Kurban organizasyonu kapsamında vekaletini aldığı kurbanları Türkiye'de deprem bölgesi başta olmak üzere Mali, Tanzanya, Somali, Filistin, Yemen gibi coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Beşir Derneği, bağış takip sistemi ile de bağışçıların kurban kesim video ve görüntülerini bağışçıları ile buluşturuyor. Dernek, 2024yılı için fiyatları yurt içinde 11 bin 500 TL, yurt dışında ise 4 bin 500 TL olarak belirledi.

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Beşir Derneği olarak gerek yurt içi olsun gerekse gönül coğrafyamızda vekaleten kurban kesim organizasyonu düzenliyoruz. Hazırlıklarımız Ramazan ayından önce başlar, kurban bayramının sonuna kadar devam eder. Gerek saha çalışmaları olsun, gerek kesilecek hayvanların temini olsun. İslami kurallara göre çalışmalarımızı organize ediyoruz. Dağıtım yapacağımız yerlerin önceden tespitine kadar organizasyonun sıhhatli bir şekilde tamamlanması için önceden başlayan bir sürecimiz var." diye konuştu.

"Kardeşlik vazifesi olarak görüyoruz"

Konuşmasının devamında Başkan Fatih Sarıyar, "Türkiye'de vekaleten kurban kesimlerimizi deprem bölgesi başta olmak üzere diğer illerimizde de bölgelerde bulunan mezbahane ve et entegre tesislerinde bu çalışmaların planını yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimize kurban paylarını ulaştıracağız. Özelikle Afrika gibi açlıkla imtihan veren, yaklaşık 53 ülkede 870 milyon insan bu sınırda yaşıyor. Bu vesileyle kurban bizim için çok önemli, buralarda olmak, yılda bir kez de olsa 1 kilo etin onların kursağından geçmesine vesile olmak bizim için önemli, bunu kardeşlik vazifesi olarak görüyoruz. Afrika'da, Asya'da, Türk devletlerinde, Balkanlarda kurban hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban mali bir ibadettir. İbadet niyetiyle yapılan bir faaliyettir. Bu anlamda İslami kurallara tam bir riayetle bu organizasyonu yapıyoruz. Yine devletimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın koyduğu kurallara göre uygun bir şekilde bu faaliyeti yerine getiriyoruz. Ülkemizde veteriner kontrolü ve noter tastiğiyle faaliyetlerini yerine getiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL