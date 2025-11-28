Beşiktaşlılar Derneği, Depremzede Çocuklara Destekte Bulundu

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara Balıkesir Beşiktaşlılar Derneğinden moralleri bozulan öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi dağıtıldı.

Beşiktaşlılar derneğinden deprem bölgesindeki çocuklara hediye dağıtımı gerçekleşti. Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Doğukan Uzunyaşa; "Balıkesir bölgesinde son aylarda yaşanan depremlerden sonra bölgemizde bir ihtiyaç olduğunu Beşiktaşlı Avukatlar Derneği ve Balıkesir Beşiktaşlar Derneği olarak tespit ettik. ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sındırgı Kaymakamlığı'nın onayıyla Sındırgı'daki İbrahim Ethem Akıncı İlk ve Orta Okulunu ziyaret ettik. Bu projenin amacı genç kardeşlerimizin yüzünde bir nebze olsun tebessüm oluşturduk" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, "Gerçekten buraya kadar geldiler İstanbul'dan, biz de onlara destek olmaya çalıştık. Beşiktaşlı Dernekler Beşiktaş'ın ismini her yerde, her platformda, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında en güzel şekilde temsil ediyor, etmeye de devam edecek.

Okuldan bize gelen bilgiler neticesinde burası hem ilkokul hem ortaokul, yaklaşık 285 tane öğrencisi olan bir okul, aynı zamanda özel ihtiyacı olan öğrencilerin de olduğu bir okul, biz her sınıfa her bölüme kırtasiye malzemeleri tedarik ettik. Aynı zamanda okulun sarf malzemelerini, tedarik etmeye çalıştık. Yine Beşiktaşlı Avukatlar Derneği kütüphaneyi baştan aşağı kitaplarla yeniledi. Çeşitli hediyeler aldık, oyuncaklar aldık, özel eğitim öğrencilerine zihinsel gelişim oyuncakları, öğretmenlerin onaylı oyuncakları tedarik ettik, bu gün de takdim ettik kendilerine. Ne mutlu bize ki Beşiktaşlıyız, ne mutlu ki buradayız. Teşekkürler" dedi.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen'de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Beşiktaşlı Avukatlar Derneği olarak Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği ile beraber Sındırgı İlçesindeyiz 81 ile 81 kütüphane projemiz kapsamında Türkiye'nin her şehrine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu gün de çocuklar için tasnif edilmiş kitaplarımız, atlaslarımız, sözlüklerimiz ve çocuklar için spor malzemelerimizle beraber geldik. Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği de çocuklarımız için her türlü kırtasiye malzemelerini temin ettiler ve bugün hep beraber güzel bir gün yaşıyoruz. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği olarak hem sivil toplum kuruluşu olmamız sebebiyle hem de mesleğimiz itibariyle avukatlık mesleğini ön plana çıkartmak ve Beşiktaşlıyı ön plana çıkartmak için mücadele etmeye devam ediyoruz. Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği'ne ve okul müdürümüzü de kaymakamımıza bizleri ağırladığı için çok teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR