Beşiktaş'ta denizden kurtarılan tilki

Beşiktaş'ta dün gece balık avlamak için arkadaşlarıyla tekneyle denize açılan Özay Yıldız, denizde yüzen tilkiyi fark etti. Tilkiyi kurtaran Yıldız, "Ben hayvanı ensesinden tuttum yukarıya çıkardım. Hayvan zaten bayağı üşümüş ve su yutmuştu. Muhtemelen bu hayvan 2-3 saat suyun içerisinde kaldı" dedi.

İstanbul Beşiktaş'ta dün gece Özay Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Balık tutmaya başladıkları esnada Yıldız, denizde bir tilkinin olduğunu fark etti. Durumu arkadaşlarına haber veren Yıldız, daha sonra suya atlayarak tilkiyi tekneye çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerini arayan Özay Yıldız, tilkiyi teslim etti.

Kendi imkanlarıyla hayvanı denizden çıkardığını belirten Özay Yıldız, "Bu hayvan muhtemelen Beykoz ya da Sarıyer açıklarında köpeklerin kovaladığı esnada denize düştü. Biz arkadaşlarla balık tutuyorduk. O esnada denizde bir şey gördük. Ben baktım, bu tilki dedim. Hayvan yüzmeye çalışıyor, adeta beni kurtarın diye yalvarıyordu. İlk başta biz köpek zannettik, daha doğrusu su samuru sandık. Hayvan bizim 2 metre açığımızda olduğu için gece saat 04.00, karanlık. Yani biraz bulanık görünüyordu. En son ben hayvanı çağırınca hayvan dibimize kadar geldi. Gece 04.00'te de kimseye ulaşamadık. En çok çekpas yardımıyla hayvanı yukarı kaldırarak su yutmamasını engelledim. Yabani hayvan olduğu için arkadaşlar da ısırır diye pek yanaşamadı. Ben sonra ne olacaksa olsun en fazla beni bir kere ısırır dedim. Ben hayvanı ensesinden tuttum yukarıya çıkardım. Hayvan zaten bayağı üşümüş ve su yutmuştu. Muhtemelen bu hayvan 2-3 saat suyun içerisinde kaldı" dedi. - İSTANBUL