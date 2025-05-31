Beşiktaş Bodrum'a Geldi

Beşiktaş Bodrum'a Geldi
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Beşiktaş, Bodrum Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için Bodrum'a geldi. 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirecekleri karşılaşma öncesinde kafile, konaklayacakları Ramada Otel'e geçti.

- Beşiktaş, Bodrum'a geldi

MUĞLA - Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş, Bodrum'da konaklayacakları otele geldi.

Trendyol Süper Lig'den düşmesi geçen hafta kesinleşen Bodrum FK, sezonun son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. 1 Haziran Pazar günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Bugün Milas - Bodrum Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesi, Bodrum'da konaklayacakları Ramada Otel'e geçti.

Kafileyle birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları Bodrum'a geldi.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçı kamp kadrosuna 22 futbolcuyu dahil etti. Kadroda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Keny Arroyo."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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