Beşiktaş Belediyesi'ne Uluslararası Siyasal İletişim Ödülü

Machina Creative Thinking Office tarafından Beşiktaş Belediyesi için hazırlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe özel başlattığı “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” farkındalık kampanyası, siyasal iletişim oscarları olarak bilinen Polaris Awards’ta uluslarararası ödül aldı.

Machina Creative Thinking Office tarafından Beşiktaş Belediyesi için hazırlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe özel başlattığı "İyi hal, her zaman iyi hal değildir!" farkındalık kampanyası, siyasal iletişim oscarları olarak bilinen Polaris Awards'ta uluslarararası ödül aldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Beşiktaş Belediyesi, hayata geçirdiği farkındalık kampanyası ile kadınların hak ve eşitlik mücadelesine, "İyi hal, her zaman iyi hal değildir!" diyerek destek verdi.

Kadına yönelik şiddete karşı ortak akıl ve vicdana seslenen kampanya ile şiddet faillerinin, iyi hal indirimleri ve kamuoyunda fark edilmeden şiddeti meşrulaştıran birtakım "halleri" billboardlara ve dijital mecralara taşınarak görünürlük ve farkındalık artırıldı.

Beşiktaş Belediyesi'nin "İyi hal, her zaman iyi hal değildir!" kampanyası, Kamu Kuruluşları / Genel Davranış Değişikliği - Kadınları Güçlendirmek kategorilerinde Polaris Awards'ta ödüle layık görüldü. Ödülü almak üzere Londra'da düzenlenen ödül törenine, Machina Creative Thinking Office ve Beşiktaş Belediyesi adına Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği EAPC üyesi Çağdaş Yıldız katıldı.

Beşiktaş Belediyesi, daha önce de "İstanbul Sözleşmesi'ni Okudun mu?" ve "Akıldan Çıkmaz Yol!" kampanyaları ile uluslararası Polaris Awards'ta ödüllere layık görülmüştü.